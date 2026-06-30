В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль ГТО среди дошкольников

В этом году в муниципальном и региональном этапах фестиваля ГТО приняли участие более 3 тысяч детей. Это на тысячу больше, чем в 2025-м. В финальных соревнованиях за звание сильнейших боролись 160 мальчиков и девочек из 27 муниципалитетов региона.