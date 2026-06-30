В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль ГТО среди дошкольников

Областной этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников дошкольных образовательных организаций состоялся в Ростове-на-Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
В этом году в муниципальном и региональном этапах фестиваля ГТО приняли участие более 3 тысяч детей. Это на тысячу больше, чем в 2025-м. В финальных соревнованиях за звание сильнейших боролись 160 мальчиков и девочек из 27 муниципалитетов региона.
Участники продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах. Они состязались в беге на 30 метров, поднимании туловища из положения лежа на спине, наклоне вперед, метании теннисного мяча и командной эстафете.
В итоге победу в командном зачете одержали ребята из Волгодонска. В эстафете лидерами стали юные представители Таганрога. Среди девочек лучшей признана батайчанка Ксения Яворская, а среди мальчиков — Дамир Саидов из Веселовского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.