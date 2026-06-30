В Ростове-на-Дону откроют центр медицины здорового долголетия

Центр медицины здорового долголетия появится в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Принять первых пациентов он планирует уже этой осенью, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Учреждение откроется на базе клинико-диагностического центра «Здоровье». Вся помощь будет оказываться жителям Ростовской области бесплатно, в соответствии с программой государственных гарантий. Уточняется, что донские врачи уже готовятся к открытию центра и проходят обучение на базе Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. акад. Б. В. Петровского.
В новом центре будет проводиться углубленная оценка биологического возраста с применением современных лабораторных и инструментальных методов обследования. Жителям станут доступны такие исследования, как анализ состава тела, оценка жесткости сосудов и расширенный биохимический анализ крови. При выявлении отклонений пациенты будут направлены на второй этап обследования, где им окажут специализированную помощь для сохранения качества жизни и активного долголетия.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.