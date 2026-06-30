В Ростове-на-Дону откроют центр медицины здорового долголетия

В новом центре будет проводиться углубленная оценка биологического возраста с применением современных лабораторных и инструментальных методов обследования. Жителям станут доступны такие исследования, как анализ состава тела, оценка жесткости сосудов и расширенный биохимический анализ крови. При выявлении отклонений пациенты будут направлены на второй этап обследования, где им окажут специализированную помощь для сохранения качества жизни и активного долголетия.