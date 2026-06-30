В Калининградской области взялись за обновление мусорных площадок, чтобы они были практичными и радовали глаз

«Они используют прочный металл и все технологии, позволяющие защитить от вандализма, от ветровой нагрузки защитить данные конструкции. Плюс у них покрасочная новая камера, которая обеспечивает единый стиль, чтобы это ещё эстетически было приятно, потому что эти инфраструктурные объекты находятся практически около каждого нашего дома и мы с ними сталкиваемся каждый день», — заметила Оксана Астахова.