Школа № 22 Дзержинска вошла в пятерку лучших в Нижегородской области

Градоначальник назвал успех закономерным итогом многолетнего труда педагогов и таланта учеников. В этом году восемь выпускников школы получили медали I и II степени за особые успехи в учёбе. Среди них Вера Веремеева, дважды признанная «Учеником года» в Дзержинске, и Анна Кузнецова, ставшая победителем всероссийской олимпиады по французскому языку и набравшая 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету.