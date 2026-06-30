Канадский завод Edison Motors остановит работу из-за релиза GTA VI

В компании не скрывают ироничного отношения к ситуации. В официальном сообщении шутливо отметили, что нормальная работа возобновится после того, как коллектив проведёт выходные, «угоняя машины, уходя от полиции и участвуя в различных махинациях в Вайс‑Сити». При этом в Edison Motors вполне серьёзно предупреждают о возможных задержках: перебои могут затронуть самые разные подразделения — от производства и инженерных служб до отдела продаж, маркетинга, поддержки клиентов и финансового блока.