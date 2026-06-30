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Канадский завод Edison Motors остановит работу из-за релиза GTA VI

Необычное решение приняло руководство канадской компании Edison Motors, выпускающей электрогрузовики: предприятие приостановит работу 19 и 20 ноября 2026 года — сразу после релиза долгожданной игры Grand Theft Auto VI.

Источник: Rockstar Games

Как сообщает портал Ixbt.Games, причина проста: большинство сотрудников заранее оформили отпуск на эти дни, и поддерживать привычный производственный ритм в таких условиях попросту невозможно.

В компании не скрывают ироничного отношения к ситуации. В официальном сообщении шутливо отметили, что нормальная работа возобновится после того, как коллектив проведёт выходные, «угоняя машины, уходя от полиции и участвуя в различных махинациях в Вайс‑Сити». При этом в Edison Motors вполне серьёзно предупреждают о возможных задержках: перебои могут затронуть самые разные подразделения — от производства и инженерных служб до отдела продаж, маркетинга, поддержки клиентов и финансового блока.

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября — это событие фанаты ждали более десяти лет: предыдущая часть серии, GTA V, вышла ещё в 2013 году. На старте игра появится на консолях PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, а также на Xbox Series X|S. Версия для ПК выйдет позже.

Покупателям предложат два издания: стандартное — за 79,99 долларов, и Ultimate Edition — за 99,99 долларов. Разработчики обещают, что расширенная версия порадует поклонников эксклюзивным контентом: особыми автомобилями, оружием, нарядами и дополнительными сюжетными элементами, раскрывающими историю главных героев — Джейсона и Люсии.

При этом официально GTA VI в России продаваться не будет. Однако ретейлеры планируют поставлять физические копии игры по схеме параллельного импорта, а на онлайн‑площадках уже работают посредники: они помогают пользователям приобретать новинки через зарубежные платёжные инструменты и смену региона на консоли.