В Волгограде ищут желающих разобрать завалы веток за 2,5 млн рублей

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит сосредоточиться на утилизации завалов растительного происхождения. В том числе листвы, веток и стволов деревьев. В общей сложности победителю конкурса предстоит вывести 1,5 тыс. кубометров мусора. Точные адреса власти не раскрывают, уточняя, что работы развернутся лишь на тех территориях, что включены в муниципальное задание.