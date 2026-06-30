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На региональном этапе «Абилимпикса» в Дагестане выступили 247 участников

Они претендовали на победу в 45 компетенциях.

Итоги регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» подвели в Дагестане, сообщили в администрации главы республики. Соревнования организованы при поддержке федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Региональный этап чемпионата состоялся на базе 17 образовательных организаций в 7 городах в Дагестане. Лидеров определили в 45 компетенциях, в том числе в новых — «Дизайн модной одежды и аксессуаров», «Жестовое искусство», «Мастер по приготовлению пиццы», «Рисование картин пластилином». Свои навыки на региональном этапе продемонстрировали школьники, студенты и специалисты. Лучшие из них представят Дагестан в финале чемпионата «Абилимпикс», который состоится осенью в Москве.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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