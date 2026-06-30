На региональном этапе «Абилимпикса» в Дагестане выступили 247 участников

Региональный этап чемпионата состоялся на базе 17 образовательных организаций в 7 городах в Дагестане. Лидеров определили в 45 компетенциях, в том числе в новых — «Дизайн модной одежды и аксессуаров», «Жестовое искусство», «Мастер по приготовлению пиццы», «Рисование картин пластилином». Свои навыки на региональном этапе продемонстрировали школьники, студенты и специалисты. Лучшие из них представят Дагестан в финале чемпионата «Абилимпикс», который состоится осенью в Москве.