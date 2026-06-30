Главные новости к вечеру 30 июня 2026 года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об уничтожении 60 БПЛА на юге и востоке области. Беспилотники засекали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов сообщил о пяти пострадавших. Один из беспилотников упал на частный дом в Егорьевске, где жила семья с двумя детьми. После падения БПЛА в доме начался пожар, люди оказались под завалами. Спасателям удалось вытащить семью из-под обломков, однако шестимесячный младенец скончался по дороге в больницу.