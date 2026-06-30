Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 30 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 30 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Источник: РИА "Новости"

Бывшего министра обороны, спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Утром в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурное мероприятие посетил, в том числе, президент Владимир Путин.

«УП»: покушение на украинского олигарха в Монако связано с кол-центрами в Днепре

Источник: РИА "Новости"

Вечером 29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями. СМИ полагают, что пострадавшие — украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения на убийство.

Младенец погиб, пять человек пострадали после налета БПЛА на Подмосковье

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об уничтожении 60 БПЛА на юге и востоке области. Беспилотники засекали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов сообщил о пяти пострадавших. Один из беспилотников упал на частный дом в Егорьевске, где жила семья с двумя детьми. После падения БПЛА в доме начался пожар, люди оказались под завалами. Спасателям удалось вытащить семью из-под обломков, однако шестимесячный младенец скончался по дороге в больницу.

Минпромторг держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров

Источник: РИА "Новости"

Минпромторг РФ контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров, министерство не фиксирует системных обращений от отрасли на отсутствие достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины.

ВС США отказал Трампу в отмене всеобщего права на гражданство по рождению

Источник: Reuters

Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей. «Таким образом, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию страны… Согласно конституции, они являются гражданами с рождения», — говорится в тексте решения.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше