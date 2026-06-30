Главные новости к вечеру 30 июня 2026 года

Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего министра обороны, спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Утром в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурное мероприятие посетил, в том числе, президент Владимир Путин.
«УП»: покушение на украинского олигарха в Монако связано с кол-центрами в Днепре
Вечером 29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями. СМИ полагают, что пострадавшие — украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения на убийство.
Младенец погиб, пять человек пострадали после налета БПЛА на Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об уничтожении 60 БПЛА на юге и востоке области. Беспилотники засекали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов сообщил о пяти пострадавших. Один из беспилотников упал на частный дом в Егорьевске, где жила семья с двумя детьми. После падения БПЛА в доме начался пожар, люди оказались под завалами. Спасателям удалось вытащить семью из-под обломков, однако шестимесячный младенец скончался по дороге в больницу.
Минпромторг держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров
Минпромторг РФ контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров, министерство не фиксирует системных обращений от отрасли на отсутствие достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины.
ВС США отказал Трампу в отмене всеобщего права на гражданство по рождению
Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей. «Таким образом, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию страны… Согласно конституции, они являются гражданами с рождения», — говорится в тексте решения.