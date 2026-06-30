У АЗС чуть не подрались мужчина и женщина: калининградцы рассказали об инцидентах в очередях за топливом

Подписывайтесь и оставляйте в комментариях свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.