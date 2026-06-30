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У АЗС чуть не подрались мужчина и женщина: калининградцы рассказали об инцидентах в очередях за топливом

«Клопс» запустил телеграм-канал в помощь автомобилистам.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде люди доходят до белого каления, стоя в очередях у АЗС, дело доходит до вызова полиции. Об этом рассказывают водители в телеграм-канале «Клопс» «Бензин видели? А он есть».

К отдельным заправкам машины выстраиваются сразу с нескольких сторон — например, со стороны проспекта Мира и улицы Менделеева. Начинаются споры, кому проезжать первым.

На улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую.

Одна из автомобилисток рассказала, что на Елизаветинской стала свидетелем ссоры между женщиной и пожилым мужчиной. Конфликт едва не перерос в драку.

В полиции «Клопс» подтвердили, что обращения из-за ситуаций на заправках действительно поступают. Серьёзных происшествий не было, добавили в ведомстве.

Перевозчики просили водителей с пониманием относиться к автобусам, которые заправляются в течение рабочего дня. Часть транспортных компаний пользуется конкретными АЗС, а подъехать к ним сейчас сложнее из-за очередей.

«Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть». Там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок.

Подписывайтесь и оставляйте в комментариях свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.

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