В Махачкале прошла выставка ко Дню народных художественных промыслов

Праздничная выставка-ярмарка, посвященная Дню народных художественных промыслов, состоялась на аллее «Город мастеров» в Махачкале. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Там были представлены лучшие работы дагестанских ремесленников: кубачинское серебро, балхарская керамика, унцукульская насечка по дереву, ковры ручной работы и многое другое. Также работала выставка художника Арсена Гасанова «Альманах народных художественных промыслов Республики Дагестан».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.