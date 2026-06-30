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В Махачкале прошла выставка ко Дню народных художественных промыслов

Там были представлены лучшие работы дагестанских ремесленников.

Праздничная выставка-ярмарка, посвященная Дню народных художественных промыслов, состоялась на аллее «Город мастеров» в Махачкале. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

Там были представлены лучшие работы дагестанских ремесленников: кубачинское серебро, балхарская керамика, унцукульская насечка по дереву, ковры ручной работы и многое другое. Также работала выставка художника Арсена Гасанова «Альманах народных художественных промыслов Республики Дагестан».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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