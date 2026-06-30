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Семье девочке, которая поскользнулась и упала возле своего подъезда в Калининграде, выплатили 150 тыс. рублей

10-летняя школьница получила серьезную травму.

В Калининграде по иску прокурора в пользу девочки, которая упала и травмировалась у своего дома зимой, взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Еще в январе 10-летняя школьница, возвращаясь с занятий, поскользнулась возле подъезда дома на неочищенной дорожке. В итоге она получила компрессионный перелом.

Ответчиком в суде выступила УК «Лучший дом Суздальская».

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