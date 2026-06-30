Дзержинск второй раз принял чемпионат России по футболу слепых

Параллельно с футбольным чемпионатом, с 22 по 27 июня, в том же игровом зале впервые в Нижегородской области прошёл Кубок России по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире участвовали 18 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецкой Народной Республики, Бурятии, Забайкальского края и других регионов. Среди женщин победу одержала сборная Москвы, среди мужчин — команда из Свердловской области.