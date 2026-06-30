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Дзержинск второй раз принял чемпионат России по футболу слепых

Параллельно прошёл Кубок России по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске завершился чемпионат России по мини-футболу 5×5 среди спортсменов с полной потерей зрения (категория В1). За титул боролись пять команд из Дагестана, Марий Эл, Московской и Нижегородской областей, а также сборная Москвы, которая и стала победителем финальных игр.

Как отметил глава города Михаил Клинков, для Дзержинска большая честь принимать старты такого уровня. Город уже зарекомендовал себя как комфортная площадка для паралимпийских дисциплин, и уникальная база Регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» позволяет проводить всероссийские соревнования, создавая все условия для тренировок и восстановления атлетов.

Параллельно с футбольным чемпионатом, с 22 по 27 июня, в том же игровом зале впервые в Нижегородской области прошёл Кубок России по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире участвовали 18 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецкой Народной Республики, Бурятии, Забайкальского края и других регионов. Среди женщин победу одержала сборная Москвы, среди мужчин — команда из Свердловской области.

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