Более 5 тыс. жителей Красноярского края посетили ярмарку трудоустройства

Разные категории посетителей получили адресную помощь. Для родителей с детьми работали игровые площадки с присмотром. Представители старшего поколения на площадке «Сибирское долголетие» проконсультировались по мерам поддержки и обучились работе с цифровыми сервисами. Одним из ключевых инструментов помощи стал краевой портал «Vаша Zанятость», разработанный в рамках федерального проекта «Государство для людей». Для молодежи организовали экскурсии на производства и профориентационные туры.