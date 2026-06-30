Более 5 тыс. жителей Красноярского края посетили ярмарку трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел 26 июня в Красноярском крае при поддержке нацпроекта «Кадры». В мероприятии приняли участие 5,3 тысячи соискателей, сообщили в агентстве труда и занятости населения региона.
Ярмарка прошла в 16 городских и муниципальных округах. Флагманская площадка работала в Красноярске. Параллельно в 45 территориях действовала мобильная ярмарка на базе передвижных центров занятости. 400 работодателей представили более 9 тысяч вакансий. Среди востребованных специальностей — водители, механики, сварщики, инженеры.
Разные категории посетителей получили адресную помощь. Для родителей с детьми работали игровые площадки с присмотром. Представители старшего поколения на площадке «Сибирское долголетие» проконсультировались по мерам поддержки и обучились работе с цифровыми сервисами. Одним из ключевых инструментов помощи стал краевой портал «Vаша Zанятость», разработанный в рамках федерального проекта «Государство для людей». Для молодежи организовали экскурсии на производства и профориентационные туры.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.