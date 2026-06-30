Сухая погода закончится: Калининградскую область ждут ливни, ветер и похолодание

В среду область окажется под влиянием волнового циклона. Утром и в первой половине дня пройдут сильные дожди и ливни, местами возможны грозы. После обеда в Калининграде, на западе и у побережья осадки должны прекратиться, но восточные районы останутся в зоне неустойчивой погоды.