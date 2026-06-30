Ночь огня и древних ритуалов: в поселении Кауп в выходные отметят праздник Ивана Купалы

Одним из главных событий станет поиск цветущего папоротника. По легенде, волшебный цветок распускается лишь на одно мгновение в ночь Купалы и открывается только самому удачливому. Считается, что тому, кто его найдёт, откроются тайны природы, а вместе с ними придут благополучие и удача.