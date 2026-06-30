В Ростове-на-Дону прошла выставка научно-технического творчества

В экспозиции приняли участие обучающиеся организаций дополнительного образования Ростовской области с работами по направлениям: робототехника, авиационные системы, 3D-моделирование, модели-копии транспортных средств, интеллектуальные системы, космические системы и многое другое. Ранее экспонаты представлялись на всероссийских конкурсах и выставках. На выставке побывали ребята из летних оздоровительных площадок с дневным пребыванием. Для них во Дворце творчества детей и молодежи провели мастер-классы по робототехнике, алгоритмизации, программированию и шахматам.