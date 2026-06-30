В Ростове-на-Дону прошла выставка научно-технического творчества

Первая выставка детского научно-технического творчества «ТехноЛидер» открылась в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В экспозиции приняли участие обучающиеся организаций дополнительного образования Ростовской области с работами по направлениям: робототехника, авиационные системы, 3D-моделирование, модели-копии транспортных средств, интеллектуальные системы, космические системы и многое другое. Ранее экспонаты представлялись на всероссийских конкурсах и выставках. На выставке побывали ребята из летних оздоровительных площадок с дневным пребыванием. Для них во Дворце творчества детей и молодежи провели мастер-классы по робототехнике, алгоритмизации, программированию и шахматам.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.