Пермский дилер открыл новый салон по продаже китайских внедорожников

В июне в Перми открылся еще один дилерский центр OMODA. Об открытии дилерского центра OMODA|JAECOO на ул. Героев Хасана, 81б, сообщила компания VERRA. С брендом OMODA компания работает в Березниках с 2023 года. Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова рассказала, что открытие салона в Перми связано с запросом клиентов, так как часть владельцев обслуживала автомобили в Березниках, но фактически живет или работает в краевой столице. «Это сформировало устойчивую потребность в локальном присутствии бренда», — уточнила она.