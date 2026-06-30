В Калининграде выпускники-медалисты высадили 150 кустов сирени у Летнего озера

По словам главы администрации, у Летнего озера будет уже 450 кустов сирени. Три года подряд здесь высаживают по 150 растений. По словам сити-менеджера, сирень выбрали в том числе потому, что над сквером проходит линия 110 кВт и высаживать высокие деревья здесь нельзя.