Жителям Калининградской области предложат покупать дрова у лесхоза и экономить на заготовке

«Свободная лесосека осталась в трёх муниципалитетах: это Краснознаменск, Гвардейск и Калининградское лесничество. А потребность [есть] у населения в Нестеровском и в Правдинском лесничестве. А вот там свободной лесосеки нет. В Правдинском — потому что есть арендатор, а в Нестеровском — потому что у Виштынецкого парка появился статус», — объяснила Астахова.