В Ростовской области золотые и серебряные медали вручили 3,5 тысячи школьников

Чтобы получить золото, школьникам требовалось заработать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному предмету по выбору. Серебряную награду выдавали при наличии не более двух четверок в аттестате и сдаче экзаменов минимум на 60 баллов.