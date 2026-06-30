Власти Минска переносят службы «одно окно» и расчетно-справочные центры в крупные ТЦ

Власти Минска хотят перенести службы «одно окно» и расчетно-справочные центры в крупные торговые центры, пишет Sputnik.by.
О таких планах сообщила управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская во время республиканского семинара по вопросам осуществления административных процедур, координации деятельности служб «одно окно».
Работа по переводу служб «одно окно» из зданий администрации района в ТЦ уже идет.
«Это делается для удобства граждан. Так, если человек пришел в службу, параллельно он может приобрести себе какие-то товары и получить другие какие-то необходимые процедуры», — отметила Мательская.
Она добавила, что параллельно в ТЦ переводят и расчетно-справочные центры.
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