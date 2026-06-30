В Калининграде выбрали нового почетного гражданина города

Предложение было связано с тем, что в феврале звание было присвоено сразу 41 участнику Великой Отечественной войны. Тогда же горсовет утвердил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей указанной категории граждан. Мера поддержки была приурочена к 80-летию Победы.