В Калининграде выбрали нового почетного гражданина города

Калининградские депутаты во вторник, 30 июня, выбрали нового почетного гражданина города. Из пяти кандидатур больше всех голосов получил изобретатель и предприниматель, гендиректор ООО «Обсервер» Роман Аранин (за него было отдано 22 голоса из 24).
Другими кандидатами были:
палубный летчик, Герой Российской Федерации, полковник запаса Павел Кретов (за него проголосовали всего 4 депутата);
казак, председатель Совета КРОО «Союз ветеранов рыбной промышленности» Александр Малышев (за него проголосовали 4 депутата);
Заслуженный учитель РФ, отличник просвещения РФ Татьяна Туманкина (за нее проголосовали 5 депутатов);
ветеран системы образования Калининградской области, ветеран труда, волонтер КОО ООО «Российский Красный Крест» Людмила Житомирская (за нее проголосовали 4 депутата).
Напомним, что в 2025 году процедуру присвоения звания «Почётный гражданин города Калининграда» предложили приостановить. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 23 апреля.
Предложение было связано с тем, что в феврале звание было присвоено сразу 41 участнику Великой Отечественной войны. Тогда же горсовет утвердил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей указанной категории граждан. Мера поддержки была приурочена к 80-летию Победы.