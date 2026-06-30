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В Калининграде выбрали нового почетного гражданина города

Больше всего голосов депутаты отдали в пользу гендиректора ООО «Обсервер» Романа Аранина.

Калининградские депутаты во вторник, 30 июня, выбрали нового почетного гражданина города. Из пяти кандидатур больше всех голосов получил изобретатель и предприниматель, гендиректор ООО «Обсервер» Роман Аранин (за него было отдано 22 голоса из 24).

Другими кандидатами были:

палубный летчик, Герой Российской Федерации, полковник запаса Павел Кретов (за него проголосовали всего 4 депутата);

казак, председатель Совета КРОО «Союз ветеранов рыбной промышленности» Александр Малышев (за него проголосовали 4 депутата);

Заслуженный учитель РФ, отличник просвещения РФ Татьяна Туманкина (за нее проголосовали 5 депутатов);

ветеран системы образования Калининградской области, ветеран труда, волонтер КОО ООО «Российский Красный Крест» Людмила Житомирская (за нее проголосовали 4 депутата).

Напомним, что в 2025 году процедуру присвоения звания «Почётный гражданин города Калининграда» предложили приостановить. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 23 апреля.

Предложение было связано с тем, что в феврале звание было присвоено сразу 41 участнику Великой Отечественной войны. Тогда же горсовет утвердил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей указанной категории граждан. Мера поддержки была приурочена к 80-летию Победы.

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