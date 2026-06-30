В Каменске-Шахтинском сын владелицы гаража угнал иномарку

К стражам порядка обратился местный житель, обнаруживший пропажу своего автомобиля Subaru Impreza из купленного гаража. Оперативники быстро вычислили злоумышленника, которым оказался 23-летний местный парень. История этой кражи началась с запутанной сделки с недвижимостью. Изначально хозяин постройки продал ее одному покупателю, но тот не выплатил всю сумму и пропал. Тогда продавец переоформил гараж на другую женщину, матерью которой и оказался задержанный. Пользуясь свободным доступом к помещению, молодой человек незаконно перепродал сам гараж, а заодно прикарманил оставшуюся внутри иномарку. Вырученные от продажи машины 440 тысяч рублей он быстро потратил по своему усмотрению. Теперь фигуранту предстоит ответить за кражу в крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.