Жительница Воронежской области накопила 970-тысячный долг по алиментам

Пока должница работала на сельхозпредприятии, выплаты взыскивались из ее заработной платы. Спустя несколько лет после рождения пятого ребенка она уволилась и сменила место жительства, не сообщив об этом приставам. За это время накопилась задолженность в 970 тысяч рублей.