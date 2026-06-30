В Новосибирской области запущен новый автобус между Новолуговым и Кольцово

Два автобуса будут ежедневно курсировать от жилмассива «Березки-2» в Новолуговом до микрорайона «Спектр» в Кольцово. Согласно расписанию, первый рейс будет отправляться в 6:00, последний — в 21:00. За день автобусы совершат 12 оборотных рейсов. Время в пути составит около 1 часа 20 минут.