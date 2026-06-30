Города — участники федпроекта «Чистый воздух» запустили фотовыставки

«В конце 2025 года в Челябинске снижение объема опасных выбросов по сравнению с 2017 годом составило 31,5%, в Магнитогорске — 18,2%. Во многом это результат работы, проведенной на промышленных предприятиях, которые ввели в эксплуатацию современные газоочистные комплексы. Отмечу, что все данные проходят проверку в Росприроднадзоре, подключается природоохранная прокуратура. Каждая цифра верифицируется, превращаясь не просто в результат на бумаге, а в положительные изменения для жителей всего региона», — отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов.