Города — участники федпроекта «Чистый воздух» запустили фотовыставки

Фотовыставки открыли на аллеях и в парках 12 городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минприроды России.
Например, в Верхнем парке Липецка жители и гости могут узнать о масштабных проектах Новолипецкого комбината, городского водоканала, предприятий «Цемрос», «Прогресс» и других, которые позволили кратно снизить вредные выбросы в атмосферу. В Новокузнецке открылась фотовыставка на центральной улице города, у окон художественного музея. На плакатах в формате «Было/стало» отражены результаты 47 крупных мероприятий по снижению выбросов: экологической модернизации предприятий, газификации частного сектора, закрытия котельных и обновления транспортной инфраструктуры, которая также играет важную роль в улучшении качества воздуха в приземном слое атмосферы.
В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова разместили 29 стендов, которые рассказывают о значимых достижениях таких предприятий, как Магнитогорский, Челябинский металлургические комбинаты, Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинские трубопрокатный и цинковый заводы, а также завод «Минплита».
«В конце 2025 года в Челябинске снижение объема опасных выбросов по сравнению с 2017 годом составило 31,5%, в Магнитогорске — 18,2%. Во многом это результат работы, проведенной на промышленных предприятиях, которые ввели в эксплуатацию современные газоочистные комплексы. Отмечу, что все данные проходят проверку в Росприроднадзоре, подключается природоохранная прокуратура. Каждая цифра верифицируется, превращаясь не просто в результат на бумаге, а в положительные изменения для жителей всего региона», — отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
В Свердловской области запустили фотовыставку в онлайн формате. На главном городском медиаэкране Нижнего Тагила транслируются кадры с ключевыми достижениями федерального проекта «Чистый воздух». В таком же онлайн-формате фотовыставки запустили в Забайкальском крае, Иркутской и Оренбургской областях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.