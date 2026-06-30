Во Владивостоке прошла конференция «Производительность у моря»

Конференция «Производительность у моря» прошла 10 июня во Владивостоке в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
В этом году главный акцент был сделан на практические инструменты, которые позволяют компаниям работать эффективнее, снизить издержки без капитальных вложений и справиться с дефицитом кадров. Спикеры разобрали реальные примеры увеличения производительности из сфер логистики, торговли, ЖКХ и промышленности.
Также впервые в повестку конференции включили роботизацию и беспилотные системы. Участникам рассказали кейсы внедрения роботов и беспилотников, а также об опыте их эксплуатации в компаниях Приморья.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.