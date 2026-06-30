Во Владивостоке прошла конференция «Производительность у моря»

В этом году главный акцент был сделан на практические инструменты, которые позволяют компаниям работать эффективнее, снизить издержки без капитальных вложений и справиться с дефицитом кадров. Спикеры разобрали реальные примеры увеличения производительности из сфер логистики, торговли, ЖКХ и промышленности.