В Магарамкентском районе Дагестана «Мобильная бригада» помогла 61 жителю

Так, по утвержденному графику спецтранспорт бесплатно доставляет пожилых людей в медицинские учреждения и обратно домой. Только за май этого года мобильной бригадой было совершено 2 выезда, помощь получили 12 человек в возрасте «65+». В больнице они смогли пройти необходимые обследования и получить консультации терапевта, кардиолога, окулиста, невролога и хирурга. Отметим, машина адаптирована для перевозки маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.