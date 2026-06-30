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В Магарамкентском районе Дагестана «Мобильная бригада» помогла 61 жителю

Спецтранспорт бесплатно доставляет пожилых людей в медучреждения и обратно домой.

«Мобильная бригада» с начала 2026 года помогла 61 жителю старшего поколения Магарамкентского района Дагестана посетить центральную районную больницу. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы региона.

Так, по утвержденному графику спецтранспорт бесплатно доставляет пожилых людей в медицинские учреждения и обратно домой. Только за май этого года мобильной бригадой было совершено 2 выезда, помощь получили 12 человек в возрасте «65+». В больнице они смогли пройти необходимые обследования и получить консультации терапевта, кардиолога, окулиста, невролога и хирурга. Отметим, машина адаптирована для перевозки маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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