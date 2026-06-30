Полный отпуск: законные основания и права работника

Возможность дробления отпуска предусмотрена статьёй 125 ТК РФ, но исключительно по соглашению сторон. Это означает, что ни одна из сторон не вправе навязывать другой свой вариант распределения дней отдыха. При этом, если стороны всё же приходят к договорённости о разделении отпуска, закон устанавливает обязательное условие: одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней. Продолжительность остальных частей может быть любой, но только при наличии добровольного согласия работника.