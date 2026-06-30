Полный отпуск: законные основания и права работника

Вопрос о порядке предоставления отпуска нередко вызывает разногласия между работодателем и сотрудником. Правовые рамки этой ситуации чётко зафиксированы в Трудовом кодексе РФ — и они существенно ограничивают возможности работодателя в одностороннем порядке диктовать условия отдыха.
Согласно статье 115 ТК РФ, минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней — эта норма гарантирована государством. Законодательство не предусматривает права работодателя запрещать предоставление отпуска целиком, если работник желает использовать его в полном объёме в соответствии с утверждённым графиком.
Возможность дробления отпуска предусмотрена статьёй 125 ТК РФ, но исключительно по соглашению сторон. Это означает, что ни одна из сторон не вправе навязывать другой свой вариант распределения дней отдыха. При этом, если стороны всё же приходят к договорённости о разделении отпуска, закон устанавливает обязательное условие: одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней. Продолжительность остальных частей может быть любой, но только при наличии добровольного согласия работника.
Очередность предоставления отпусков регулируется статьёй 123 ТК РФ и определяется графиком отпусков — этот документ является обязательным как для работодателя, так и для сотрудника. Изменение утверждённого графика возможно лишь при взаимных договорённостях. Кроме того, законодательство предусматривает обязанность работодателя уведомить работника о начале отпуска под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
В случае нарушения прав работника, например, при принудительном разделении отпуска или изменении графика без согласования, работодатель может быть привлечён к административной ответственности в соответствии со статьёй 5.27 КоАП РФ. Для защиты своих интересов сотруднику целесообразно фиксировать все обращения и согласования в письменной форме — это позволит иметь документальные доказательства при возникновении спора.