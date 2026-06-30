Два шахматных турнира провел в Нижнем Новгороде гроссмейстер Карякин

«Моя основная миссия в Нижнем Новгороде, да и вообще во всех регионах России, — это развитие спорта, развитие шахмат, в частности. И для меня Нижний Новгород — это особенный регион, потому что именно здесь вместе с губернатором в ноябре 2023 года мы открыли наш первый шахматный клуб, который в итоге перерос в огромнейшую сеть федерального масштаба», — рассказал Сергей Карякин.