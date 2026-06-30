БПЛА, вой сирен, крупное отключение воды

30 июня vrn.aif.ru собрал главные новости в Воронежской области за день. Так, при падении обломков БПЛА в регионе повреждены дома и автомобили. Сирены, оповещающие об объявлении ракетной опасности, теперь будут звучать дважды. Жителям двух районов столицы Черноземья порекомендовали запастись водой в связи с масштабным отключением холодного водоснабжения. Эти и другие новости — в нашем материале.
Обломками БПЛА повреждены дома и автомобили.
В Воронежской области накануне днём и в ночь на 30 июня сбили 32 БПЛА. По данным губернатора Александра Гусева, беспилотники уничтожили в небе над двенадцатью районами и двумя городскими округами региона.
Люди не пострадали, однако в области зафиксированы разрушения.
В одном из районов региона в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, а также кровля ещё одного жилища и два автомобиля. В городском округе повреждения получило остекление квартиры.
Двойной сигнал тревоги.
Около десяти часов утра на всей территории Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Тревожные сирены звучали в каждом из уголков региона. Системы оповещения сработали дважды.
Как объяснили власти, двойной сигнал тревоги теперь будет звучать при каждом объявлении в регионе ракетной опасности. Такое указание дал губернатор Александр Гусев.
При непосредственной угрозе атаки БПЛА тревожные сирены, как и ранее, будут включать один раз. В данном случае системы оповещения срабатывают только на территории конкретного муниципалитета, которому угрожает удар беспилотников.
Подросток погиб в полыхающем после ДТП автомобиле.
Подросток погиб в результате ДТП на трассе в Панинском районе.
По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла около трёх часов ночи во вторник, 30 июня, на 43-м км автодороги «Курск — Борисоглебск — Панино — Эртиль».
17-летний житель областного центра сел за руль автомобиля Kia Rio. Во время движения подросток не справился с управлением транспортного средства. В результате иномарка съехала в кювет, где перевернулась и врезалась в дерево. От удара автомобиль загорелся.
Подросток от полученных травм скончался на месте происшетсвия.
После смертельного ДТП сотрудники полиции организовали проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Краны «пересохнут» больше чем на сутки.
Холодное водоснабжение отключат в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа. Ограничения будут действовать с 22:00 пятницы, 3 июля, до 6:00 воскресенья, 5 июля.
Как сообщили в городском водоканале, в указанный период ресурса также не будет по следующим адресам:
микрорайон Новое Отрадное;
микрорайон Черёмушки;
посёлок Отрадное Новоусманского района;
улица Казакова;
улица Лесной Посёлок;
БУ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»;
ООО «Клинический санаторий имени Горького»;
ДПК «Нептун».
В Центральном районе города будет снижено давление холодного водоснабжения на верхних этажах жилых домов, не оборудованных повысительными насосами, а также в Коминтерновском районе в квартале улиц: Московский проспект (четная сторона) — улица Урицкого — улица Транспортная — улица Ипподромная — улица Шишкова — улица Хользунова.
Отключение связано с завершающим этапом работ по реконструкции Остужевской развязки. По данным мэра Сергея Петрина, для переключения нового канализационного коллектора диаметром 1200 мм потребуется остановка трёх водоподъёмных станций. Кроме того, на ВПС-9 специалисты обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм, а на ВПС-8 и ВПС-12 будет проведена замена запорных арматур.
Благодаря замене оборудования значительно снизится риск аварийных ситуаций и вероятность длительных отключений в будущем. Она также обеспечит более стабильную подачу воды на левом берегу Воронежа.
Горожанам рекомендуют заранее набрать воды. На время отключения на территории Воронежа будут работать точки подвоза воды. Об их расположении сообщат позже.
Штраф в 1,5 млн рублей за написание дипломов.
Бывшему доценту кафедры одного из вузов Воронежа вынесли приговор за взятки от студентов. Педагог должна будет выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года осуждённая получила от девяти учащихся взятки на сумму 325 тысяч рублей. В обмен педагог писала за студентов выпускные квалификационные работы и составляла на них положительные отзывы. Это позволяло выпускникам получить допуск к защите и положительные оценки.
Преступная деятельность доцента была пресечена следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону.
На имущество фигуратки дела наложили арест. Также бывшего доцента на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью.
«Факел» лишился защитника.
Защитник воронежского «Факела» Василий Черов покинул состав команды в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
За местную команду спортсмен выступал с января 2021 года. В общей сложности за «огнеопасных» Василий Серов сыграл 123 официальных матча, в которых он четырежды отличился.
Грядёт июльский зной.
До +31° прогреется воздух в Воронежской области в первый день второго летнего месяца.
Согласно данным регионального метеобюллетеня, в среду, 1 июля, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.
В столице Черноземья ночью столбики термометров покажут +14°… +16°, днём — около +29°… +31°. В районах области в тёмное время суток температура воздуха составит от +12° до +17°. В дневные часы будет +27°… +30°.
Ветер северо-западный. Ночью его скорость составит 3−8 м/с, днём — 8−13 м/с.
Сотни домов останутся без газа.
В июле в Воронеже пройдут плановые отключения газа. Они затронут сотни адресов.
Отключать газ в столице Черноземья будут с 1 по 31 июля. Приостанавливать подачу ресурса потребителям будут исключительно в будние дни. С графиком можно ознакомиться в нашем материале.