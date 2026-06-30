БПЛА, вой сирен, крупное отключение воды

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года осуждённая получила от девяти учащихся взятки на сумму 325 тысяч рублей. В обмен педагог писала за студентов выпускные квалификационные работы и составляла на них положительные отзывы. Это позволяло выпускникам получить допуск к защите и положительные оценки.