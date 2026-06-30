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На Дону утвердили порядок квотирования рабочих мест для ветеранов

Так, выполнение квоты для ветеранов не может обеспечиваться за счет мест, выделенных для инвалидов.

Источник: Национальные проекты России

Постановление «Об утверждении Порядка квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий в Ростовской области» подписал губернатор Юрий Слюсарь. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Квота считается выполненной, если на портале «Работа России» размещена информация о вакансии для ветеранов боевых действий или с ним уже заключен трудовой договор. При этом выполнение квоты для ветеранов не может обеспечиваться за счет мест, выделенных для инвалидов.

От квотирования освобождаются компании-банкроты, организации, где доля инвалидов превышает 6% среднесписочной численности, общественные объединения ветеранов боевых действий, работодатели, у которых среднесписочная численность снизилась до уровня, не предусматривающего квоту. Еще одно основание — отсутствие у работодателя на момент выхода постановления свободных рабочих мест до появления вакансии.

Центры занятости будут формировать банк данных квотируемых вакансий, направлять для трудоустройства безработных ветеранов. Работодатели, в свою очередь, обязаны ежемесячно отчитываться о свободных местах и выполнении квоты.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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