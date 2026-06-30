Сергей Кравцов подвел итоги проведения ЕГЭ-2026

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подвел итоги экзаменационной кампании 2026 года. На пресс-брифинге в Доме правительства он сообщил, что основной период ЕГЭ прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.
«Завершился учебный год. Я хочу отдельно поблагодарить учителей за самоотверженный труд. У нас достаточно высокие результаты, хорошая динамика на едином государственном экзамене, основном государственном экзамене. В школах ввели единое расписание, учебную программу полностью синхронизировали с ОГЭ и ЕГЭ. Именно эти изменения позволили провести единый государственный экзамен в штатном режиме и без серьезных нарушений. Есть определенные положительные тенденции. Это в том числе повышение доли школьников, выбравших естественно-научные предметы, а также повышение среднего балла по естественно-научным предметам и, что важно, уменьшение доли участников, не преодолевших минимальные пороги», — отметил Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения РФ подчеркнул, что в 2025/26 учебном году по сравнению с прошлым годом практически по всем предметам вырос средний балл: по физике (+4,71), математике профильного уровня (+4,29), биологии (+3,51), русскому языку (+2,38), литературе (+1,62), истории (+2,05), обществознанию (+1,63). Доля высокобалльников увеличилась больше всего по математике профильного уровня, физике и биологии.
Как сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, всего участниками основного периода ЕГЭ в этом году стали почти 750 тысяч человек. Большая часть из них — нынешние выпускники. Экзамены состоялись в 89 регионах и 54 зарубежных странах. Было задействовано более 6 тысяч пунктов сдачи ЕГЭ.
«По всем естественно-научным предметам уже несколько лет наблюдается стабильный рост количества участников ЕГЭ. Эта тенденция ярко проявилась в текущем году: по физике рост количества участников на 24%, по профильной математике на 10%, по биологии на 7%, по информатике на 6%. При этом средние результаты участников с увеличением их количества не снижаются. Это означает, что ребята не просто так выбрали эти предметы, а готовились к ним. В 2026 году впервые массово закончили школу те, кто изучал математику на углубленном уровне начиная с 7−8-го класса. За два последних года на 60% выросла численность обучающихся в 10−11-х классах с углубленным изучением физики. Мы видим, что ранняя профилизация дает результат и рост средних баллов и количества высокобалльников объективен и понятен», — подчеркнул Анзор Музаев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.