Сергей Кравцов подвел итоги проведения ЕГЭ-2026

«По всем естественно-научным предметам уже несколько лет наблюдается стабильный рост количества участников ЕГЭ. Эта тенденция ярко проявилась в текущем году: по физике рост количества участников на 24%, по профильной математике на 10%, по биологии на 7%, по информатике на 6%. При этом средние результаты участников с увеличением их количества не снижаются. Это означает, что ребята не просто так выбрали эти предметы, а готовились к ним. В 2026 году впервые массово закончили школу те, кто изучал математику на углубленном уровне начиная с 7−8-го класса. За два последних года на 60% выросла численность обучающихся в 10−11-х классах с углубленным изучением физики. Мы видим, что ранняя профилизация дает результат и рост средних баллов и количества высокобалльников объективен и понятен», — подчеркнул Анзор Музаев.