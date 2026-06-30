Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены завоют на одном из предприятий Воронежа 1 июля

Ровно в полдень проверят работоспособность систем оповещения.

Источник: Комсомольская правда

1 июля в 12:00 в центральной части Воронежа на одном из заводов пройдет проверка работоспособности систем оповещения. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.

Жителей призывают сохранять спокойствие при звуке сирен.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже при ракетной опасности сирены будут включать дважды. Такое решение принял губернатор Александр Гусев.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше