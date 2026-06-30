Сирены завоют на одном из предприятий Воронежа 1 июля

1 июля в 12:00 в центральной части Воронежа на одном из заводов пройдет проверка работоспособности систем оповещения. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.
Жителей призывают сохранять спокойствие при звуке сирен.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже при ракетной опасности сирены будут включать дважды. Такое решение принял губернатор Александр Гусев.
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