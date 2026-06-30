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Волгоградская молодежь помогает в благоустройстве ЦПКиО

В ЦПКиО Волгограда активно привлекаются для благоустройства территории подростки. Как сообщили в пресс-службе.

В ЦПКиО Волгограда активно привлекаются для благоустройства территории подростки. Как сообщили в пресс-службе парка, временно трудоустроены уже 12 юных волгоградцев.

Молодежь активно выполняет несложные работы в качестве помощников операторов аттракционов и на высадке цветов и кустарников. Всего в течение летних каникул в Центральный парк планируется трудоустроить около 40 человек в возрасте от 16 лет до 18 лет.

Юным сотрудникам выдаются головные уборы, форма, питьевая вода, продолжительность рабочего дня составляет до 7 часов, до 35 часов в неделю. При выполнении нормы отработки часов ребята получают дополнительные денежные премии.

В прошлом году к работам были привлечены 30 таких помощников. Помимо ценного опыта и рабочего стажа они заводят здесь новых друзей и получают яркие положительные эмоции от общения с гостями и коллегами.

Фото: ЦПКиО.