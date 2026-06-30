На Дону 100 многодетных семей получили средства земельного сертификата

Средства земельного сертификата, который выдают в Ростовской области многодетным родителям, получили 100 семей с начала 2026 года, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Подобная помощь соответствует главным целям нацпроекта «Семья».
«Земельный сертификат — это важный инструмент поддержки многодетных семей в Ростовской области. Всего в этом году мы планируем ими обеспечить более 600 семей», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
Программа работает в регионе с 2020 года. За это время средства земельного сертификата перечислили более 4 тыс. многодетных семей. Деньги можно направить на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, строительство дома, погашение жилищного кредита. Чтобы получить сертификат, необходимо обратиться с заявлением в «Агентство жилищных программ».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.