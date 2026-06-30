На Дону 100 многодетных семей получили средства земельного сертификата

Программа работает в регионе с 2020 года. За это время средства земельного сертификата перечислили более 4 тыс. многодетных семей. Деньги можно направить на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, строительство дома, погашение жилищного кредита. Чтобы получить сертификат, необходимо обратиться с заявлением в «Агентство жилищных программ».