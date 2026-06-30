Во время празднования Дня города в Калининграде ограничат движение самокатов

мемориал 1200 гвардейцам — 4 июля, 9:00−12:00; стадион «Балтика» — 4 июля, 9:00−22:00; Флотская — 4 июля 14:00 — 22:00; Летнее озеро — 4 июля 14:00−22:00; Чкаловск — 4 июля, 14:00−22:00; Центральный парк — 5 июля, 14:00−22:00; проспект Мира, Театральная, площадь Победы, пешеходная зона на Ленинском проспекте — с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля; пешеходная зона на Баранова — с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля; Верхнее озеро и парк «Юность» — с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля; остров Канта — с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля; остров Октябрьский — с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля.