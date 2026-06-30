Во время празднования Дня города в Калининграде ограничат движение самокатов. Изменения будут действовать с 3 по 5 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Передвигаться на самокатах и оставлять их запретят на 11 участках:
мемориал 1200 гвардейцам — 4 июля, 9:00−12:00; стадион «Балтика» — 4 июля, 9:00−22:00; Флотская — 4 июля 14:00 — 22:00; Летнее озеро — 4 июля 14:00−22:00; Чкаловск — 4 июля, 14:00−22:00; Центральный парк — 5 июля, 14:00−22:00; проспект Мира, Театральная, площадь Победы, пешеходная зона на Ленинском проспекте — с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля; пешеходная зона на Баранова — с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля; Верхнее озеро и парк «Юность» — с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля; остров Канта — с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля; остров Октябрьский — с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля.
«Ограничения по требованиям обеспечения безопасности в перечисленных зонах касаются как кикшеринговых самокатов, так и личных СИМ», — отметили в администрации.
Ранее сообщали, что в Калининграде для празднования Дня города планируют ограничивать движение транспорта в центре и на острове Октябрьском. Перекрытия организуют для проведения памятной церемонии на мемориале 1200 воинам гвардейцам и праздничных мероприятий в районе стадиона «Ростех Арена».