Эксперты предупредили о росте числа мошенничеств при оформлении банкротства

Представитель банка привела несколько показательных кейсов с Юга России, чтобы проиллюстрировать риски. В Краснодаре местный житель, взявший кредиты по подложным документам для последующего банкротства, получил 2 года колонии и теперь обязан возместить банкам более 3 млн рублей. В Дагестане и Ростове доверчивые клиенты «юристов» остались без денег и жилья, так как посредники брали крупные суммы лишь за фиктивные «консультации», бросая должников один на один с банками и приставами.