Прокуратура выявила нарушения на станции перегрузки отходов на Туруханской

Напомним, в мае прошлого года жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается. В июне региональный также настаивал на переносе станции. Ведомство сообщало, что в отношении оператора станции (ООО «Кристалл») была проведена проверка, в ходе которой ревизоры выявили нарушения действующего санитарного законодательства. В сентябре из промзоны на ул. Туруханской, где находится станция перегрузки ТКО, эксплуатируемая ООО «Кристалл», убрали линию обработки раздельно собранных отходов. Тогда же минприроды сообщило, что станция пока останется на своём месте, уточнив, что оператор занят дополнительными мероприятиями по приведению ее в надлежащее состояние и переносом перегрузки в ангар. «Одновременно мы изыскиваем подходящий участок для переноса», — утверждали в министерстве.