Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова опубликовали новые тарифы на услуги по погребению

Стоимость кремации в Ростове-на-Дону составила чуть более 4000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону утвердили новые тарифы на оказание услуг по погребению. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

— Речь идет об утверждении стоимости гарантированного набора ритуальных услуг. Обновленные расценки действуют для всех случаев захоронения, начиная с 1 февраля текущего года, — следует из текста документа.

Согласно приложению, предоставление и доставка стандартного гроба теперь стоит 4052 рубля. Транспортировка тела на Северное кладбище составляет 1670 рублей, а на Ростовское — 2757 рублей. Процедура погребения оценивается в 2555 рублей, тогда как кремация с выдачей урны стоит 4094 рубля.

Оформление всех документов для захоронения осуществляется бесплатно. Муниципальные службы оказывают дополнительные ритуальные услуги родственникам умершего исключительно после получения их предварительного согласия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.