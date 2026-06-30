Власти Ростова опубликовали новые тарифы на услуги по погребению

Согласно приложению, предоставление и доставка стандартного гроба теперь стоит 4052 рубля. Транспортировка тела на Северное кладбище составляет 1670 рублей, а на Ростовское — 2757 рублей. Процедура погребения оценивается в 2555 рублей, тогда как кремация с выдачей урны стоит 4094 рубля.