В Башкирии повысили выплаты приемным семьям и опекунам

По итогам 2025 года в республике число детей-сирот снизилось на 6,3%. В регионе насчитывается 9 468 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — это на 635 детей меньше, чем в прошлом году. 94% сирот воспитываются в семьях.