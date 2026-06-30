Какой сегодня праздник: День ветеранов боевых действий

День режиссёра посвящён людям, без которых не было бы ни театральных постановок, ни кинолент, ни телешоу, ни цирковых представлений. Точная история появления даты неизвестна. В ряде источников встречается упоминание о связи праздника с созданием в 1919 году Госкино (Государственного комитета по кинематографии), но прямой причинно‑следственной связи нет. Тем не менее дата получила широкое признание и стала своеобразной точкой притяжения внимания к режиссёрскому ремеслу во всех его проявлениях. Многие имена стали символами своего времени и внесли огромный вклад в развитие театра и кино: Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Георгий Товстоногов, Марк Захаров, Алексей Герман, Кирилл Серебренников. Праздник напоминает: за каждым спектаклем или фильмом стоит человек, который видел его задолго до премьеры и вложил в него частицу себя.