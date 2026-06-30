Больница Кунгура в 2026 году заключит более 30 договоров целевого обучения

Больница Кунгура заключит более 30 договоров целевого обучения до конца года, сообщили в правительстве Пермского края.
Глава региона Дмитрий Махонин оценил работу стационарного корпуса медучреждения и поговорил с врачами.
«В Кунгурской больнице успешно реализуют практику целевого обучения студентов. В этом году после ординатуры сюда придут работать пять молодых врачей. Еще шесть студентов сейчас заканчивают специалитет. Те из них, кто не планируют продолжать обучение в ординатуре, могут тоже быть трудоустроены здесь. Целевое обучение по договору с медучреждением продолжают 23 студента медицинских вузов, один врач-ординатор и пятеро молодых людей — студентов медколледжей. В этом году больница намерена заключить ещё более 30 договоров целевого обучения будущих врачей», — пояснили региональные власти.
В Минздраве Пермского края добавили, что сейчас продолжается благоустройство территории Кунгурской больницы — здесь уже установлены новые лавочки и урны. Идёт укладка дорожек.
Кроме того, в больнице проведут капремонты трёх отделений: реабилитационного, педиатрического и реанимационного. В будущем в медучреждении планируют построить новые корпуса инфекционного отделения на 20 коек и поликлиники, где смогут принимать до 350 пациентов за смену.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что станцию скорой помощи в посёлке Уральском Пермского края в 2026 году тоже ждёт капремонт.