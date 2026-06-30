Больница Кунгура в 2026 году заключит более 30 договоров целевого обучения

«В Кунгурской больнице успешно реализуют практику целевого обучения студентов. В этом году после ординатуры сюда придут работать пять молодых врачей. Еще шесть студентов сейчас заканчивают специалитет. Те из них, кто не планируют продолжать обучение в ординатуре, могут тоже быть трудоустроены здесь. Целевое обучение по договору с медучреждением продолжают 23 студента медицинских вузов, один врач-ординатор и пятеро молодых людей — студентов медколледжей. В этом году больница намерена заключить ещё более 30 договоров целевого обучения будущих врачей», — пояснили региональные власти.