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Главный тренер сборной Беларуси Гончаренко сделал заявление о команде Аргентины и Месси на чемпионате мира по футболу 2026

Белорусский тренер Гончаренко высказался о команде Аргентины и Месси на ЧМ 2026.

Источник: Комсомольская правда

Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко сказал, кто, по его мнению, выиграет титул чемпиона мира-2026, пишет Sputnik.by.

Главный тренер белорусской сборной отметил, что «африканские и южно-американские команды подтянулись и оказывают достойное сопротивление европейцам». Возможно, придет время, когда и сборная Беларуси к ним подтянется.

«С интересом смотрим за стадией плей-офф, ну и конечно же верим, что в будущем на чемпионате мира сыграет национальная сборная Беларуси», — надеется Гончаренко.

Что до нынешнего первенства, то тренер считает, что действующие чемпионы повторят успех. Он сказал, что Аргентине во главе с Лионелем Месси «удастся победить вновь».

Напомним, что в ночь на 4 июля (1.00 по белорусскому времени) Аргентина сыграет в 1/16 финала против сенсационной команды Кабо-Верде.

Кстати, на 39-летие Лионеля Месси мы рассказали, что гениальный аргентинец делал в Минске.