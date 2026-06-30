Главный тренер сборной Беларуси Гончаренко сделал заявление о команде Аргентины и Месси на чемпионате мира по футболу 2026

Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко сказал, кто, по его мнению, выиграет титул чемпиона мира-2026, пишет Sputnik.by.
Главный тренер белорусской сборной отметил, что «африканские и южно-американские команды подтянулись и оказывают достойное сопротивление европейцам». Возможно, придет время, когда и сборная Беларуси к ним подтянется.
«С интересом смотрим за стадией плей-офф, ну и конечно же верим, что в будущем на чемпионате мира сыграет национальная сборная Беларуси», — надеется Гончаренко.
Что до нынешнего первенства, то тренер считает, что действующие чемпионы повторят успех. Он сказал, что Аргентине во главе с Лионелем Месси «удастся победить вновь».
Напомним, что в ночь на 4 июля (1.00 по белорусскому времени) Аргентина сыграет в 1/16 финала против сенсационной команды Кабо-Верде.
Кстати, на 39-летие Лионеля Месси мы рассказали, что гениальный аргентинец делал в Минске.