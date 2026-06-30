Михалков анонсировал квотирование иностранных фильмов

Осенью того же года министр культуры Ольга Любимова пообещала принять меры, чтобы сохранить долю российского кино в прокате — в 2024 году она составила 79% против 27% в 2021 году. В марте 2026 года помощник президента Владимир Мединский говорил, что вопросы по квотированию иностранных фильмов передадут министерству культуры с поручениями на разработку законопроекта.