Рыбная промышленность региона получила новый современный траулер «Болеслав»

В Светлом на воду спустили корпус нового рыболовного судна «Болеслав». Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Калининградской области.
Судно стало третьим модернизированным проектом группы компаний «Марфиш» за последние три года. Его спроектировали калининградские инженеры, а сам траулер рассчитан на круглогодичный промысел в Балтийском море — он будет добывать салаку, кильку, треску и камбалу.
«Болеслав» сможет перевозить до 140 тонн рыбы, а ежегодный объём вылова достигнет около 3,5 тысячи тонн. Проект реализовали при поддержке региональных властей и инвестиций свыше полумиллиарда рублей, включая льготное финансирование.
В министерстве отметили, что обновление флота укрепляет продовольственную безопасность и развитие рыбной отрасли региона. Передача судна заказчику и испытания запланированы на 2027 год.