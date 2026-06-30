Рыбная промышленность региона получила новый современный траулер «Болеслав»

Судно стало третьим модернизированным проектом группы компаний «Марфиш» за последние три года. Его спроектировали калининградские инженеры, а сам траулер рассчитан на круглогодичный промысел в Балтийском море — он будет добывать салаку, кильку, треску и камбалу.