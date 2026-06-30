Жена украинского бизнесмена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако

Ранее KP.RU сообщил, что 29 июня в Монако произошел взрыв, при котором пострадали три человека, включая украинского бизнесмена Ермолаева, состояние которого в 2021 году составляло $220 млн. Он владел группой «Алеф», в 2023 году был под санкциями Зеленского и отказался от украинского гражданства. Ермолаев связан с расследованием о бизнесменах, переехавших на Лазурное побережье.