Жена украинского бизнесмена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако

Жена украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, Анна, не пострадала при взрыве в Монако, поскольку в момент инцидента находилась в другом месте. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости», которое связалось с Анной Ермолаевой для получения комментариев.
«Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами», — говорит Анна.
Женщина не стала раскрывать детали произошедшего. В данный момент посольство Украины во Франции и Монако занимается установлением всех обстоятельств случившегося.
Ранее KP.RU сообщил, что 29 июня в Монако произошел взрыв, при котором пострадали три человека, включая украинского бизнесмена Ермолаева, состояние которого в 2021 году составляло $220 млн. Он владел группой «Алеф», в 2023 году был под санкциями Зеленского и отказался от украинского гражданства. Ермолаев связан с расследованием о бизнесменах, переехавших на Лазурное побережье.