Видео с «киборгом» Холандом из сборной Норвегии оказалось фейком, созданным ИИ

В оригинале мужчина азиатской внешности с чумазым лицом ест палочками, затем поворачивается к зеркалу и пугается своего лица. Кадры разошлись лишь в китайских соцсетях. Но как только умельцы «превратили» простого героя ролика в известного форварда, то клип набрал милллионы просмотров, в его достоверность поверили многие.