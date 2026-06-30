Технологии здоровья: какие методы лечения и диагностики развивают в России

Все больше жителей нашей страны предпочитают не ехать на лечение в крупные города, а проходить его в больнице рядом с домом или в соседних регионах. По полису ОМС доступно множество исследований, а также плановые и экстренные хирургические вмешательства. С каждым годом их перечень расширяется. Например, в 2026 году Минздрав РФ включил 15 новых сложных медицинских операций в перечень бесплатной высокотехнологичной помощи. Подробнее о том, какие инновационные способы терапии и диагностики при опухолях, инсультах и других заболеваниях развивают при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» — в нашем материале.