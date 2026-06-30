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Rheinmetall получил от Киева заказ на поставку артиллерийских боеприпасов

Немецкий оборонный концерн сообщил о получении многомиллионного заказа от Украины.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении многомиллионного заказа на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности от Украины. Об этом говорится в пресс-релизе концерна.

«Украина разместила у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость контракта составляет несколько десятков миллионов евро. А производством боеприпасов займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions.

Сайт KP.RU ранее писал, что немецкий оборонный концерн, который недавно критиковал украинские боевые дроны, неожиданно объявил о разработке собственного. При этом компания допустила ошибку в написании самого слова.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что поставки странами Запада оружия Украине лишь продлевают агонию киевского режима, затягивают конфликт и умножают жертвы.

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