Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении многомиллионного заказа на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности от Украины. Об этом говорится в пресс-релизе концерна.
«Украина разместила у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что стоимость контракта составляет несколько десятков миллионов евро. А производством боеприпасов займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions.
Сайт KP.RU ранее писал, что немецкий оборонный концерн, который недавно критиковал украинские боевые дроны, неожиданно объявил о разработке собственного. При этом компания допустила ошибку в написании самого слова.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что поставки странами Запада оружия Украине лишь продлевают агонию киевского режима, затягивают конфликт и умножают жертвы.